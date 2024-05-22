Стали известны кандидаты на замену Почеттино в «Челси»

Руководство лондонского «Челси» определилось с основными кандидатами на пост главного тренера команды, сообщает The Telegraph.

Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера лондонского «Челси» 21 мая. Он возглавил команду в мае прошлого года. Контракт со специалистом был рассчитан до 2025 года.

По данным The Telegraph, руководство «Челси» рассмотрит кандидатуры Мичела Санчеса («Жирона»), Кирана Маккенны («Ипсвич»), Энцо Марески («Лестер»), Себастиана Хенесса («Штутгарт»).

По итогам сезона АПЛ «Челси» набрал 63 очка и занял шестое место в турнирной таблице. Лондонская команда в следующем сезоне сыграет в еврокубках. Если в финале Кубка Англии победит «Манчестер Сити», то «синие» отправятся в Лигу Европы, если «Манчестер Юнайтед» — в Лигу Конференций.