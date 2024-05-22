Газизов: Федуна я давно простил

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что матчи со «Спартаком» не будут для него принципиальными по личным причинам.

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«Динамо» напрямую вышло в РПЛ из Первой лиги.

«Игры со «Спартаком» для всех принципиальны, за этот клуб болеют миллионы. А что-то личное — нет. Я испытывал огромные положительные эмоции, когда работал в «Спартаке». Спасибо клубу, что я там был, что испытал это в своей жизни. Мы с ними давно договорились, Федуна я давно простил. Для меня это закрытая история — только хорошие воспоминания», – приводит слова Газизова «Чемпионат».

Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Функционер требовал взыскать со «Спартака» задолженность по выходному пособию, проценты и компенсацию морального вреда в размере 359,9 миллионов рублей. Семь исков Газизова не были удовлетворены судом. После трех лет судебных тяжб стороны заключили мирное соглашение в 2024 году.

При этом Газизов заявлял, что Леонид Федун, владелец «Спартака» в те годы, обещал Газизову акции клуба и написал соответствующую расписку. Однако сам Федун назвал это «всего лишь листом бумаги». Дело по этой «расписке» продолжается до сих пор.