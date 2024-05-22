Нападающий «Аль‑Хиляля» Неймар может пропустить старт сезона

Главный тренер «Аль‑Хиляля» Жорже Жезуш сообщил, что нападающий Неймар не успеет восстановиться к началу предсезонной подготовки клуба.

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В октябре 2023 года бразилец получил травму крестообразной связки, после которой восстанавливался на родине. В феврале он вернулся к тренировкам с саудовским клубом.

— Всё, что я знаю на данный момент, это то, что время, необходимое Неймару для восстановления и в целом для такого типа травм, составляет от 10 до 11 месяцев. Если всё рассчитать, Неймар не будет готов к предсезонной подготовке, которая начнется этим летом, — приводит слова Жезуша L’Equipe.

Таким образом, нападающий, возможно, пропустит старт нового сезона саудовской лиги.

До повреждения футболист успел провести 5 матчей за «Аль‑Хиляль». 32‑летний форвард забил один мяч и сделал три результативные передачи.