Генич назвал чемпионскую гонку РПЛ кинокомедией

Спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич в интервью «Чемпионату» заявил, что борьба за чемпионский титул в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) похожа на кинокомедию.

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По его мнению, в текущем розыгрыше чемпионата России команды показали крайне низкий уровень качества игры.

«Это кинокомедия. Мы можем как угодно относиться к своему чемпионату. Он самый родной, самый любимый, самый обсуждаемый. Но вот то, что происходило в этом сезоне с точки зрения футбола, радовать не может», — заявил Генич.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.