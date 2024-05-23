Сын главы Чечни Рамазана Кадырова Ахмат стал президентом футбольного "Ахмата"

Сын главы Чечни Рамазана Кадырова Ахмат Кадыров стал президентом клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ахмат". Об этом передает РИА Новости со ссылкой на экс-председатель парламента региона Магомеда Даудова. В турнирной таблице чемпионата России "Ахмат" располагается на десятой строчке, имея в активе 35 очков. Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет "Динамо", а "Краснодар" отстает на три балла и находится на третьей месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы "Краснодара" и потери "Зенитом" очков в матче с "Ростовом" именно "быки" станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с "Динамо" у них будет преимущество за счет побед в личных встречах. "Ахмат" в заключительном туре помериться силами с "Факелом". Встреча состоится в Воронеже. Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.