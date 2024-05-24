Информация об интересе «Спартака» к Сафонову оказалась фейком

Бывший полузащитник московского "Спартака" Денис Бояринцев заявил, что красно-белые провели провальный сезон, передает "Чемпионат". "У "Спартака" неудачный сезон. Нет ни медалей, ни Кубка. Да, есть неплохое преображение после ухода Абаскаля. Но сезон провальный", - сказал Бояринцев. Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет "Динамо", а "Краснодар" отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы "Краснодара" и потери "Зенитом" очков в матче с "Ростовом" именно "быки" станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с "Динамо" у них будет преимущество за счет побед. "Спартак" в заключительном туре сыграет с "Оренбургом". В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает пятое место, набрав 49 очков. Все матчи 30-го тура РПЛ пройдут в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.