Экс-игрок сборной России Беляев заявил, что ему хватает на жизнь 50 тысяч рублей в месяц

Бывший игрок сборной России Максим Беляев рассказал о своих расходах. "Если ты не семейный человек, можно жить на клубной базе, питаться там, одеваться и вообще ни на что не тратиться. Я абсолютно не привередливый. По ресторанам не хожу. Кушаю дома без изысков, хожу в обычные продуктовые магазины. Если не брать в расчёт помощь родственникам, конкретно мне хватает 50 тысяч рублей", - цитирует Беляева "Чемпионат".

Максим Беляев выступал за тульский "Арсенал", ярославский "Шинник", "Динамо Брянск" и московский "Локомотив". На данный момент защитник является игроком "Ленинградца". Всего Максим провёл в РПЛ 156 матчей и отметился в них четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей. На уровне Первой Лиги у защитника 82 матча, пять голов и одна голевая передача.

В ноябре 2019 года Беляев провёл единственный матч за сборную России - в квалификации на Евро-2020 против национальной команды Сан-Марино (5:0). Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 32-летнего игрока в 275 тысяч евро.