Стал известен судья матча "Краснодар" - "Динамо"

Судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым будет работать на матче последнего 30-го тура Премьер-лиги между "Краснодаром" и "Динамо" 25 мая в субботу, сообщается на официальном сайте РФС.

Помогать Карасеву будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко, ответственным за видеоассистенты будет Павел Кукуян, его ассистентом - Валерий Данченко. В свою очередь домашнюю встречу сохраняющего шансы на титул питерского "Зенита" с "Ростовом" рассудит бригада во главе с Виталием Мешковым.

Единственной игрой заключительного тура РПЛ, в котором система VAR использоваться не будет из-за начала всех матчей в одно время (в 16:30 по Москве), станет поединок в Казани между "Рубином" и "Сочи", который с турнирной точки зрения не имеет никакого значения.