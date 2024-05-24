Радченко назвал лучших футболистов РПЛ сезона 2023/24
Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко назвал лучших футболистов Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.
«Что касается лучшего игрока сезона, то обычно выделяют футболиста среди нападающих, потому что они забивают и на виду. Поэтому выделю Тюкавина. Уже лучшим молодым игроком является Даниил Козлов, который так неожиданно ворвался в наш чемпионат и показал очень яркую игру с «Балтикой», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым