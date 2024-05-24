Тренер «Реала» заявил, что Тчуамени пропустит финал Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что французский полузащитник Орельен Тчуамени пропустит финал Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

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«Он не выйдет на поле в финале, он сосредоточится на восстановлении перед Евро», — приводит слова Анчелотти Marca.

Ранее стало известно о том, что Тчуамени получил стрессовую травму левой стопы после ответной игры в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией» (2:1).

Тчуамени будет продолжать работать, чтобы иметь возможность сыграть на Евро-2024. Ранее он уже получил вызов в сборную Франции. В этом сезоне Орельен сыграл 38 матчей, забил три гола и отдал один ассист.

Напомним, в финале Лиги чемпионов УЕФА испанский гранд сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится 1 июня в Лондоне.