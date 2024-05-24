Дзюба пропустит последний матч «Локомотива» в сезоне

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не сыграет против «Балтики» в заключительном туре РПЛ, сообщает Sport24.

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По информации источника, Дзюба не полетел в Калининград из-за болезни. Последний раз Дзюба выходил на поле в матче со «Спартаком» (2:3) 28 апреля.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» заканчивается по окончании нынешнего сезона. В соглашении есть опция продления еще на год. СМИ сообщали, что московский клуб решил не продлевать контракт с Дзюбой.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В нынешнем сезоне 35-летний форвард сыграл в 26 матчах, на его счету 4 гола и 4 результативные передачи. Всего за столичный клуб он провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных пасов.

Матч «Балтика» — «Локомотив» состоится завтра, 25 мая, в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Локомотив» в РПЛ идет на 4-м месте, набрав в 29-ти матчах 50 очков.