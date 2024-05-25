Ахметов выиграл чемпионство с «Зенитом», уйдя из «Краснодара» зимой

25 мая состоялся матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Благодаря этой победе «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом РПЛ, обойдя «Краснодар». В составе «Зенита» чемпионом стал российский полузащитник Ильзат Ахметов, пришедший в команду в зимнее трансферное окно из «Краснодара».

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Напомним, на момент перехода игрока «Краснодар» находился на первом месте в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024.

Сумма трансфера полузащитника в стан сине-бело-голубых, по сведениям портала Transfermarkt, составила € 850 тыс. С клубом из Санкт-Петербурга Ахметов подписал контракт сроком до 30 июня 2026 года с возможностью продления ещё на год.

Ахметов в текущем сезоне сыграл 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.