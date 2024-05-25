«Байер» выиграл Кубок Германии, обыграв в финале «Кайзерслаутерн»

Завершился матч финал Кубка Германии, в котором встречались «Кайзерслаутерн» и леверкузенский „Байер». Игра проходила на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Бастиан Данкерт. Гости одержали победу в матче со счётом 1:0 и стали обладателем Кубка Германии.

На 16-й минуте полузащитник «Байера» Гранит Джака забил гол, ударив под перекладину с 24 метров от ворот соперника. На 44-й минуте гости остались в меньшинстве: защитник Одилон Коссуну получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Для «Байера» это второй Кубок Германии в истории клуба. В предыдущий раз леверкузенцы становились обладателем этого трофея в сезоне-1992/1993.

В нынешнем сезоне «Байер» также стал чемпионом Германии и дошёл до финала Лиги Европы, где уступил «Аталанте» со счётом 0:3.