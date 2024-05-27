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Metaratings: "Боруссия" подпишет Сперцяна после финала Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» не отказалась от идеи подписания полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Об этом сообщает Metaratings.

Стало известно, когда «Боруссия» подпишет Сперцяна
© РИА Новости

По информации источника, «шмели» готовы активизировать работу по подписанию полузащитника сборной Армении после финальной игры Лиги чемпионов УЕФА.

23-летний Сперцян в прошедшем сезоне провел за «быков» 29 матчей в Российской премьер-лиги (РПЛ), в которых забил 11 мячей и сделал три результативные передачи.

25 мая «Краснодар» обыграл московское «Динамо» в 30-м туре Российской премьер-лиги со счетом 1:0 и завоевал серебряные медали турнира. Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», одолевший в заключительном туре «Ростов».

Дортмундская «Боруссия» 1 июня сыграет в финале Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Эта игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и начнется в 22:00 мск.

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