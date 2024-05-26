Фанаты «Краснодара» скандировали «Зенит» — позор России» во время игры

Болельщики «Краснодара» во время матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» скандировали оскорбительную кричалку в адрес петербургского «Зенита». Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Зенит» — позор России», — доносилось с трибун во время встречи.

Примечательно, что это не первый подобный случай. Ранее на матчах чемпионата России подобное высказывание выкрикивали фанаты воронежского «Факела» и болельщики «Динамо».

«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. В сезоне-2023/24 петербургский клуб еще поборется за Кубок России, где в финале сыграет с калининградской «Балтикой».

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее тренер «Зенита» Сергей Семак пристыдил руководство российского футбола.