Полузащитник «Урала»: сделаем все возможное, чтобы остаться в РПЛ

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич высказался в преддверии первого стыкового матча за право остаться в РПЛ с «Акроном».

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«Я хочу сказать болельщикам, что мне очень жаль, что мы оказались в такой ситуации. Знаю, что все не ожидали, что мы дойдём до такого, но это футбол, и я только могу сказать, что мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть эти матчи и вновь сыграть в следующем сезоне в Премьер-Лиге. Я очень благодарен болельщикам за невероятную поддержку в течение этого сезона, она была потрясающей», — приводит слова Мишкича пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. Таким образом, команда Виктора Гончаренко оказалась в зоне стыковых матчей. В переходных играх «Урал» сыграет с «Акроном». Первый матч между командами состоится завтра, 29 мая, и пройдёт на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 17:00 по московскому времени.