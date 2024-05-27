Тренер «Динамо» отреагировал на признание лучшим в сезоне РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал получение награды лучшему тренеру сезона-2023/2024 на церемонии награждения «Герои РПЛ».

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«Большой вклад Кости (Тюкавина), он забил 15 голов и сделал 10 передач, помогал команде на поле, старался в защите. Команда тоже ему помогла. Это большая награда, которую я хотел бы подарить вместе с игроками клубу и болельщикам. Это команда «Динамо» сделала тренера лучшим», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

После 30 туров чемпионата России «Зенит» набрал 57 очков и занял первое место в таблице РПЛ. Команда Сергея Семака стала чемпионом в шестой раз подряд. Второе место в турнирной таблице занял «Краснодар», на счету которого 56 очков. На третьей строчке расположилось московское «Динамо», в активе которого тоже 56 очков. Бело-голубые уступили южанам лишь по результатам личных встреч.