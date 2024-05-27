Гвардиола проведет последний сезон в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уйдет из клуба в 2025 году, сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, каталонец склоняется к тому, чтобы завершить работу в манчестерском клубе и взять паузу в работе. При этом руководство «горожан» готово предложить ему долгосрочный контракт.

Возможным преемником Гвардиолы в «Сити» может стать наставник «Жироны» Мичел Санчес, которая является частью концерна City Football Group.

19 мая «Манчестер Сити» обыграл «Вэст Хэм Юнайтед» в 38-м туре чемпионата Англии и завоевал золотые медали сезона-2023/24 в Английской премьер-лиге (АПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счетом 3:1. В составе «горожан» голами отметились Фил Фоден, который оформил дубль на 2-й и 18-й минутах игры, и Родри, который отличился на 59-й минуте. Единственный гол в составе «Вэст Хэма» оформил Мохаммед Кудус на 42-й минуте.

25 мая «Манчестер Сити» проиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии — 1:2.