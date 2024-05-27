Чалов раскритиковал свою игру в минувшем сезоне РПЛ
Форвард ЦСКА Федор Чалов оценил собственное выступление в минувшем сезоне чемпионата России.
«Я не удовлетворен своей игрой в этом сезоне. Надо было выиграть либо чемпионат, либо Кубок. Мы понимаем, что в этом году ни того, ни другого нет. Понятно, что нападающий должен забивать. В этом сезоне было не так много голов с игры, часто забивал с пенальти, но их тоже ещё надо реализовать», – цитирует Чалова «Чемпионат».
В минувшем сезоне 26-летний игрок провел 41 матч во всех турнирах, забил 16 голов (девять с пенальти) и отдал пять результативных передач.
Вчера, 26 мая, Чалов сообщил в интервью «Советскому спорту», что играющие за рубежом российские футболисты посоветовали ему задуматься о переходе в европейскую команду.
Нынешний контракт Чалова с ЦСКА действует до лета 2025 года. Рыночная стоимость игрока оценивается в 12 миллионов евро.
ЦСКА стал шестым по итогам РПЛ.