В «Спартаке» остались недовольны прошедшим сезоном

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что недоволен итоговым результатом клуба в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его словам, минимальным результатом для удовлетворения было попадание в медиальную тройку.

«Мы не можем быть довольными итогом сезона. Мы не попали в топ-3 плюс не вышли в финал Кубка России. Конечно, были и хорошие матчи, но этого недостаточно для такой команды, как «Спартак», — заявил босниец.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.