Тренер «Спартака» рассказал, давили ли на него из-за работы в России

Боснийский тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович рассказал, что он не испытывал давления на родине из-за работы в России, передает РИА Новости.

«На родине нет давления из-за того, что я работаю в России. Никогда такого не было. Пускай журналисты пишут, но народ не тупой», — сказал Слишкович.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.