«Факел» объявил об уходе шестерых футболистов

Футбольный клуб «Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе шестерых игроков. Так, команду покидают Руслан Магаль, Андрей Мендель, Кирилл Суслов, Роман Акбашев, Игорь Калинин и Николай Поярков.

Стоит отметить, что Калинин и Поярков покидают «Факел» по причине окончания контрактов аренды.