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«Факел» объявил об уходе шестерых футболистов

Футбольный клуб «Факел» на своём официальном сайте объявил об уходе шестерых игроков. Так, команду покидают Руслан Магаль, Андрей Мендель, Кирилл Суслов, Роман Акбашев, Игорь Калинин и Николай Поярков.

«Факел» объявил об уходе шестерых футболистов
© РИА Новости

Стоит отметить, что Калинин и Поярков покидают «Факел» по причине окончания контрактов аренды.

«Благодарим вас за профессионализм, самоотдачу, отношение к делу и вклад в развитие команды. Наш клуб впервые в истории в третий раз подряд сыграет в элитном дивизионе российского футбола. Вы — неотъемлемая часть истории «Факела», — написала пресс-служба воронежского клуба.
Футбол
Николай Поярков
Кирилл Суслов
Руслан Магаль
Андрей Мендель
Роман Акбашев
Игорь Калинин