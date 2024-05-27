Слишкович считает возможным получение гражданства РФ
Тренер московского футбольного клуба «Спартак» босниец Владимир Слишкович получит гражданство РФ, если это будет возможно.
«Может быть. Почему нет. Да, если будет возможность, то получу. Что касается моего переезда в Россию четыре года назад, это тоже был момент, когда я хотел, чтобы у меня сын пошёл в школу здесь. Я считал, что здесь лучше, чем в моей стране. Планирую жить в России до окончания обучения ребенка в школе? Я не знаю, я никогда не планирую. Но надеюсь, что останусь здесь, в России. Думаю, что да», — приводит слова Слишковича ТАСС.
Напомним, с сезона-2024/2025 Слишкович перейдёт на должность в тренерском штабе нового тренера красно-белых. Новым главным тренером «Спартака» станет Деян Станкович, который приступит к работе с сезона-2024/2025. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба Владимир Слишкович стал после увольнения в апреле испанского специалиста Гильермо Абаскаля. Сезон-2023/2024 «Спартак» закончил на пятом месте. Чемпионом страны стал «Зенит», обыгравший в последнем туре «Ростов». Помощь в завоевании титула сине-бело-голубым оказал «Краснодар», победивший на домашней арене «Динамо». Подопечным Марцела Лички достаточно было сыграть вничью, чтобы стать чемпионами.