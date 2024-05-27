«Алания» объявила об отставке главного тренера

Владикавказская «Алания» объявила об увольнении главного тренера Евгения Калешина. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Евгений Калешин покинул «Аланию». Тренер и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию. Футбольный клуб «Алания» благодарит Евгения Игоревича за проделанную работу и желает профессиональных успехов в дальнейшей карьере!» — написала клубная пресс-служба.

Напомним, Калешин работал в «Алании» с декабря 2023 года. Под его руководством команда сыграла 14 матчей, четыре раза выиграла, пять раз проиграла и пять раз сыграла вничью.

В конце ноября 2023 года Калешин был отправлен в отставку с должности главного тренера тольяттинского «Акрона». Ранее специалист работал тренером в «Краснодаре-2», «Кубани», «Урожае», «Балтике», «Твери».