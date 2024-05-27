Личка рассказал об игроках «Динамо» после матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил «Матч ТВ», что увидел грусть и слезы в глазах игроков после поражения от «Краснодара».

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«Динамо» лидировало в чемпионате России перед заключительным туром, но в субботу проиграло в гостях «Краснодару» со счетом 0:1 и финишировало на третьем месте. Чемпионом России шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», в параллельной встрече переигравший «Ростов» — 2:1.

— Что вы увидели у ребят в глазах после матча?

— Грусть и слезы. Плакали. Мы были близки к чемпионству, в конце остался всего лишь один шаг. Так что я увидел просто грусть и слезы, — сказал Личка «Матч ТВ».