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Сборная Беларуси объявила окончательный состав на матчи с Россией и Израилем

Пресс-служба сборной Беларуси объявила окончательный состав на товарищеские матчи с Россией и Израилем. Напомним, встреча со сборной России состоится 7 июня, а матч с израильской национальной командой пройдёт 11 июня. Отметим, что в списке находятся шесть футболистов из российский клубов.

Сборная Беларуси объявила окончательный состав на матчи с Россией и Израилем
© Чемпионат.com

Окончательный состав сборной Беларуси на июньский сбор:

Вратари: Павел Павлюченко («Пахтакор», Узбекистан), Сергей Игнатович («Шахтёр», Солигорск), Фёдор Лапоухов («Динамо-Минск»).

Защитники: Денис Поляков («Хапоэль», Хайфа, Израиль), Сергей Политевич («Динамо-Минск»), Кирилл Печенин («Крылья Советов», Россия), Роман Юзепчук, Захар Волков (оба — «Химки», Россия), Владислав Малькевич («Урал», Россия), Сергей Карпович, Егор Пархоменко (оба — «Неман», Гродно), Денис Левицкий («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Максим Касараб («Динамо-Брест»),

Полузащитники: Макс Эбонг («Астана», Казахстан), Владислав Климович («Диошдьер», Венгрия), Евгений Яблонский («Астерас», Греция), Никита Корзун («Елимай», Казахстан), Валерий Громыко («Кайсар», Кызылорда, Казахстан), Валерий Бочеров, Артем Концевой (оба — «Урал», Россия), Максим Киреев («Льерс», Бельгия).

Нападающие: Дмитрий Антилевский («Хапоэль» Хайфа, Израиль), Герман Барковский («Динамо-Брест»), Владислав Морозов («Арока», Португалия).

Футбол
Артем Концевой
Валерий Громыко
Захар Волков
Владислав Малькевич
Владислав Климович
Кирилл Печенин
Павел Павлюченко
Сергей Политевич
Евгений Яблонский
Владислав Морозов
Дмитрий Антилевский
Никита Корзун
Денис Поляков
СБОРНАЯ РОССИИ
Крылья Советов