Полузащитник «Зенита» подвел итоги сезона

«Зенит» боролся против всех соперников, еще и против судейства. Очень тяжелый сезон». Клаудиньо о чемпионстве
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо подвел итоги сезона.
Клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в шестой раз подряд, набрав 57 очков.
«Сезон был очень тяжелым для нас. Мы все старались. Мы боролись против всех соперников, еще и против судейства, поэтому заслужили стать чемпионами», – сказал Клаудиньо.
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