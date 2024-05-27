«МЮ» связался с Де Дзерби на прошлой неделе. Его могут пригласить в случае увольнения тен Хага (Daily Mail)
Роберто Де Дзерби может возглавить «Манчестер Юнайтед».
По информации Daily Mail, на прошлой неделе клуб через посредников связался с итальянским специалистом. Манкунианцы также рассматривают варианты с приглашением Кирана Маккенны, Томаса Франка, Томаса Тухеля и Маурисио Почеттино.
На этой неделе «Юнайтед» проведет оценку работы Эрика тен Хага, по результатам которой примет решение о продолжении сотрудничества или расставании с нидерландским тренером.
В субботу «МЮ» стал обладателем Кубка Англии, обыграв «Манчестер Сити» в финале турнира. По итогам сезона АПЛ клуб занял 8-е место в турнирной таблице.
«МЮ» связался с Де Дзерби на прошлой неделе. Его могут пригласить в случае увольнения тен Хага (Daily Mail)
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