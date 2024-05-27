Энцо Мареска – главный кандидат на пост тренера «Челси».

Лондонский клуб запросил у «Лестера» официальное разрешение на переговоры с итальянским специалистом. Обсуждения выходят на продвинутую стадию, сообщает The Telegraph.

«Челси» также рассматривает варианты с назначением Роберто Де Дзерби и Томаса Франка, однако кандидатура Марески является предпочтительной. Лондонцы будут вынуждены заплатить его нынешнему клубу компенсацию в размере 10 миллионов фунтов, если сделка будет оформлена.

Ранее стало известно, что «синие» перестали интересоваться Кираном Маккенной.