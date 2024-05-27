КДК РФС оценит поведение Карпина в матче с «Зенитом»

КДК РФС намеревается рассмотреть на предстоящем заседании нарушения, совершенные в матче против «Зенита» главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным.

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«По матчу «Зенит» - «Ростов» рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера гостей Валерия Карпина. Это 15-е нарушение в сезоне», - сказал Григорьянц РИА Новости Спорт.

Заседание состоится 30 мая. Помимо Карпина, КДК РФС намерен рассмореть выход из технической зоны тренера «Зенита» Вильяма Оливейры и тренера ростовчан Виталия Кафанова. Кроме этого, обе команды задержались в раздевалке.

Игра «Зенит» - «Ростов» прошла 25 мая на домашнем поле петербургской команды. Встреча закончилась со счетом 2:1, победный гол забил нападающий Артур. Гол форварда принес сине-бело-голубым чемпионство в сезоне-2023/2024 РПЛ.