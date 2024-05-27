Личка рассказал, кого из игроков хотел взять в аренду в «Оренбург»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал, каких игроков из российских топ-клубов хотел подписать во времена своей работы в «Оренбурге». По словам специалиста, он хотел пригласить в аренду Руслана Литвинова и Михаила Игнатова из «Спартака», а также Константина Тюкавина и Арсена Захаряна из «Динамо». При этом Личка заявил, что московские гранды не думали об аренде своих молодых звёзд.

© Чемпионат.com