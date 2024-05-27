Шеф-скаут ПСЖ в апреле посетил Краснодар и просмотрел Сафонова

Главный скаут «Пари Сен-Жермен» Пьер Рейно в апреле посетил Краснодар для просмотра голкипера «быков» Матвея Сафонова. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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По информации источника, делегация «ПСЖ» посетила две игры «быков» в РПЛ – с «Зенитом» и «Факелом», – после чего и была сделана окончательная оценка игры голкипера. По завершении этих матчей была также проведена личная беседа Рейно с Сафоновым, который дал добро на переход в ведущий клуб Франции.

Напомним, ранее появилась информация, что «ПСЖ» заплатит € 20 млн «Краснодару» за переход Матвея Сафонова.

25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.