Чемпионство «Зенита» назвали незаслуженно случайным

Советский вратарь Ринат Дасаев, подводя итоги сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ), назвал достаточно бодрым завершившийся чемпионат и отметил, что петербургскому «Зениту» просто повезло выиграть. Его слова приводит Sport24.

«Зенит» стал чемпионом благодаря случайности — повезло и все. На мой взгляд, в этом году они не заслужили чемпионство. Первое место спокойно могли занять и «Динамо», и «Краснодар». Но случилось как случилось — это футбол: кому-то повезло, кому-то — нет. Но, по мне, чемпионство «Зенита» незаслуженная случайность», — заявил Дасаев.

«Зенит» обыграл «Ростов» в заключительном туре Российской премьер-лиги со счетом 2:1 и выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.