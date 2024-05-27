Семак не назвал Тюкавина лучшим футболистом РПЛ

Российская Премьер-Лига огласила результаты голосования главных тренеров за лучшего игрока сезона в РПЛ.

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Вспомним,что награду получил форвард московского «Динамо» – Константин Тюкавин.

8 тренеров проголосовали в пользу Тюкавина. Это ровно половина от общего числа. Но отметим, что голос Владимира Федотова из ЦСКА достался Аббосбеку Файзуллаеву, Сергея Семака из «Зенита» - Матео Кассьерру, а Михаила Галактионова из «Локомотива» - Максиму Глушенкову.

Тюкавин выиграл сразу в трех номинациях. Нападающего признали лучшим форвардом и игроком РПЛ по итогам сезона, а также вручили награду за лучший гол по итогам чемпионата.