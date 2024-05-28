Агент Фернандеса ответил, останется ли Марио в «Зените»

Футбольный агент Жорше Машаду, представляющий интересы защитника «Зенита» Марио Фернандеса, рассказал о будущем своего клиента.

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«Останется ли Марио в «Зените» на следующий сезон? Да, останется», — цитирует Машаду «РБ Спорт».

Фернандес присоединился к «Зениту» 17 июля 2023 года. В составе сине-бело-голубых он отыграл 18 матчей и не отметился голевыми действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 33-летнего футболиста в 2 млн. евро. Ранее россиянин выступал за «Гремио», ЦСКА и «Интернасьонал».

25 мая «Зенит» дома переиграл «Ростов» со счетом 2:1 в матче 30-го тура РПЛ. Мячи забили вингеры сине-бело-голубых Густаво Мантуан и Артур, за желто-синих голом отметился Роналдо. В параллельной игре «Краснодар» одержал победу над «Динамо» (1:0). По итогам этих матчей петербуржцы стали чемпионами России в сезоне-2023/24.

2 июня сине-бело-голубые сыграют с «Балтикой» в рамках Суперфинала Кубка России. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 18.00 по московскому времени.