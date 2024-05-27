Агент Миранчука ответил на вопрос о будущем игрока в «Аталанте»

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

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«Я говорил, что решение о своём будущем будет принимать сам Лёша. Сейчас ничего нового я вам не скажу. У нас ещё год контракта с «Аталантой» впереди», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн. В нынешнем сезоне Алексей провёл за «Аталанту» 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. В составе итальянской команды россиянин выиграл Лигу Европы.