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«Ростов» может подписать Гилерме, Москвичева и Ятимова

«Ростов» может подписать на вратарскую позицию голкиперов «Локомотива» Маринато Гильерме, «Чайки» Богдана Москвичева или игрока сборной Таджикистана Рутама Ятипова, сообщает Иван Карпов.

«Ростов» может подписать Гилерме, Москвичева и Ятимова
© Спорт день за днем

По информации источника, в расширенном списке южной команды было около 10 кандидатов. Не исключается, что из выбранной тройки контракт с командой Карпина могут подписать сразу двое.

Кроме того, сообщается, что переговоры с вратарем «Зенита» Васютиным» сейчас на паузе. О них ранее сообщал «СДЗД».

Сегодня стало известно, что Сергей Песьяков покинул ростовскую команду и перешел в самарские «Крылья Советов».

Футбол
Иван Карпов
Сергей Песьяков
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