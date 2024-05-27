«Ростов» может подписать Гилерме, Москвичева и Ятимова

«Ростов» может подписать на вратарскую позицию голкиперов «Локомотива» Маринато Гильерме, «Чайки» Богдана Москвичева или игрока сборной Таджикистана Рутама Ятипова, сообщает Иван Карпов.

© Спорт день за днем

По информации источника, в расширенном списке южной команды было около 10 кандидатов. Не исключается, что из выбранной тройки контракт с командой Карпина могут подписать сразу двое.

Кроме того, сообщается, что переговоры с вратарем «Зенита» Васютиным» сейчас на паузе. О них ранее сообщал «СДЗД».