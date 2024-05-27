Стало известно, уйдет ли Дзюба из «Локомотива»

Игрок "Локомотива" Тикнизян дал понять, что Дзюба покидает клуб
Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян дал понять, что нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба покидает команду после завершения сезона. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Дзюба — очень сильный футболист. Это потеря для любого клуба. Надеюсь, у него все получится. Он жаждет побеждать и забивать. Желаю ему всего хорошего. Он еще способен поиграть в любом клубе РПЛ», — заявил Тикнизян.
Соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекает в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.
В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.
Дзюба перешел в московский клуб в феврале 2023 года. До перехода в московскую команду нападающий несколько месяцев находился без команды после расторжения контракта с турецкой «Аданой Демирспор».