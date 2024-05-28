Агент Ренана отреагировал на интерес к игроку «Зенита» со стороны «Марселя»

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы 20-летнего центрального защитника «Зенита» Роберта Ренана, который минувшей зимой был отдан в аренду в «Интернасьонал», опроверг информацию об интересе к футболисту со стороны французского «Марселя».

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«Марсель» интересуется Ренаном? Это ложь», — приводит слова Гарсии «Спорт День За Днём».

Ранее журналист Марван Белькасем сообщил, что бразилец входит в сферу интересов французского клуба.

Напомним, в январе 2024 года Зенит» объявил, что 20-летний Роберт Ренан перешёл в «Интернасьонал» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Контракт игрока с российским клубом действует до лета 2028 года. В нынешнем сезоне Ренан принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.