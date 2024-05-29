Защитник "Ростова" вызван в сборную России по футболу

Тренерский штаб сборной России по футболу вызвал в расположение национальной команды защитника "Ростова" Андрея Ланговича. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 1 июня. 7 июня подопечные Валерия Карпина в Минске сыграют товарищеский матч со сборной Белоруссии. Встреча начнется в 20:00 мск.

Ланговичу 21 год, он является воспитанником "Ростова". С сезона-2021/22 защитник выступает за основную команду ростовчан, всего за клуб он провел 80 матчей в разных турнирах, отметившись 4 голами и 3 голевыми передачами. На счету Ланговича нет матчей за основную сборную России, за молодежные национальные команды он провел 16 игр, не отметившись результативными действиями.