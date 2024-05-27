Федор Чалов: «Цель играть в Европе остается. «ПСЖ» за 20 млн не приходит. Будь как будет»
Уйду летом? Посмотрим, не люблю загадывать. Не хочется громких фраз. Понятно, что «ПСЖ» за 20 [миллионов] не приходит. Будь как будет», – сказал нападающий ЦСКА.
Ранее появилась информация, что голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ» за 20 млн евро.
В сезоне-2023/24 Мир РПЛ на счету Федора Чалова 12 голов (7 с пенальти) и 3 ассиста в 29 матчах.
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