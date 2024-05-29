Нападающий «Урала»: мы очень хотим сохранить место в РПЛ

Нидерландский нападающий «Урала» Рай Влут высказался в преддверии первого стыкового матча за право остаться в РПЛ с «Акроном».

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«Все игроки «Урала» сконцентрированы на предстоящей игре. Мы очень хотим сохранить место в РПЛ. Тренерский штаб делает свою работу, футболисты выкладываются на тренировках. К игре с «Акроном» мы подойдём в лучших кондициях», — заявил Влут в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 «Урал» занял 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 30 очков. Таким образом, команда Виктора Гончаренко оказалась в зоне стыковых матчей. В переходных играх «Урал» сыграет с «Акроном». Первый матч между командами состоится сегодня, 29 мая, и пройдёт на «Екатеринбург Арене». Стартовый свисток главного арбитра раздастся в 17:00 по московскому времени.