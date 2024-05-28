Самолет с испанскими футболистами совершил экстренную посадку

Самолет с футболистами «Кадиса» совершил экстренную посадку в Севилье. Об этом сообщает Marca. Lenta.ru

«Был небольшой взрыв в одном из двигателей самолета, и нам сказали, что мы садимся. К счастью, все обошлось», — сказал футболист «Кадиса» Алекс Фернандес. Газета.Ru

Президент клуба Мануэль Вискайно заявил, что команда «пережила моменты неуверенности и страха», а игроки находились в шоке. RT на русском

Отметим, что «Кадис» завершил сезон-2023/2024 на 18-м месте в турнирной таблице Ла Лиги. Чемпионат.com