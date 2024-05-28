Газзаев назвал тройку лучших игроков РПЛ сезона-2023/2024

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев назвал тройку лучших футболистов Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024. Специалист выделил трёх нападающих — Матео Кассьерру из «Зенита», Джона Кордобу из «Краснодара» и Константина Тюкавина из «Динамо». Также Газзаев отметил заслуги бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. При этом ранее Газзаев назвал лучшим тренером сезоне Сергея Семака.

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