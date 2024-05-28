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Газзаев назвал тройку лучших игроков РПЛ сезона-2023/2024

Известный отечественный тренер Валерий Газзаев назвал тройку лучших футболистов Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024. Специалист выделил трёх нападающих — Матео Кассьерру из «Зенита», Джона Кордобу из «Краснодара» и Константина Тюкавина из «Динамо». Также Газзаев отметил заслуги бывшего главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича. При этом ранее Газзаев назвал лучшим тренером сезоне Сергея Семака.

Газзаев назвал тройку лучших игроков РПЛ сезона-2023/2024
© Чемпионат.com
«Лучший игрок сезона в РПЛ? Назову трёх — Кассьерра, Кордоба и Тюкавин. За «Краснодар» обидно. Но что поделать, это футбол. Хочется отметить экс-тренера команды Владимира Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды. «Быки» заслуживали золота, но сами упустили свои шансы, которых «Зенит» подарил предостаточно», — приводит слова Газзаева интернет-портал «Известия».
Футбол
Константин Тюкавин
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Валерий Газзаев
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Зенит