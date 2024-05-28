Радимов подчеркнул одну из главных проблем «Динамо»

Экс‑футболист «Зенита» Владислав Радимов считает, что одной из главных проблем московского «Динамо» в минувшем сезоне МИР РПЛ была вратарская линия.

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«Динамо» лидировало в чемпионате России перед заключительным туром, но в субботу проиграло в гостях «Краснодару» со счетом 0:1 и финишировало на третьем месте. Чемпионом России шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», в параллельной встрече переигравший «Ростов» — 2:1.

— «Динамо» провело хороший сезон, их надо поблагодарить за то, как они выглядели и что делали. В некоторых матчах им откровенно благоволила фортуна, единственное, не хватало баланса. И вратари не всегда выручали. Мне скажут, что я предвзято отношусь, но это все так видят. Есть линии, которые для того, чтобы стать чемпионом, надо усиливать, если команда хочет бороться за золото.

— Например, вратарскую?

— В том числе вратарскую, да. Допустим, нет альтернативы совсем и Тюкавину, потому что Смолов — очень хороший нападающий, но, во‑первых, у него возраст, а во‑вторых, Смолов без игровой практики — это, конечно же, совсем другой футболист, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».