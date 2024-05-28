Футболист «Родины» : итог сезона тяжело принять, это не описать словами

Нападающий московской «Родины» Амур Калмыков считает, что плохо провел минувший сезон.

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«Родина» по итогам сезона в МЕЛБЕТ‑Первой лиге заняла пятое место, уступив по дополнительным показателям «Арсеналу» путевку в стыковые матчи за право выступать в РПЛ. 29‑летний Калмыков принял участие в 36 матчах «Родины» во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 6 голевых передач.

— Это не описать словами. Просто грустно, итог сезона тяжело принять. Два года чего‑то то не хватает, мне жаль.

— Лично собой доволен?

— Я себя плохо оцениваю в этом сезоне: можно было сделать больше результативных действий и больше помочь команде. Поставлю себе четверку по десятибалльной шкале.

— Есть понимание, кто будет главным тренером в команде?

— Нет, я туда не лезу, — сказал Калмыков «Матч ТВ».