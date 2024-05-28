Тренер «Ростова» сообщил, что клуб ищет нового вратаря вместо Песьякова

Тренер вратарей футбольного клуба «Ростов» Виталий Кафанов высказался о поиске нового голкипера в качестве замены Сергею Песьякову, который перешёл в «Крылья Советов».

© Чемпионат.com

«На место Сергея Песьякова мы ищем другого вратаря. Когда начнётся подготовительный период, оба вратаря получат одинаковое количество матчей. Это всегда так было, независимо ни от чего. Все прошлые заслуги обоих вратарей считаться не будут. Кто будет сильнее, тот начнёт сезон основным вратарём», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее стало известно, что Песьяков покинул «Ростов». Российский голкипер присоединился к жёлто-синим летом 2017 года в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в 50 из которых отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.