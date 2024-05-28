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В «Спартаке» принесли извинения болельщикам за сезон

Защитник «Спартака» Срджан Бабич принес извинения болельщикам команды за прошедший сезон, передает «Спорт-Экспресс» .

В «Спартаке» принесли извинения болельщикам за сезон
© РИА Новости
«Для нас это был сложный сезон. Получилось не так, как мы хотели перед началом. Приношу извинения российским болельщикам за то, что мы не выполнили цели, которые от нас ожидали», — сказал Бабич.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.

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