В «Спартаке» принесли извинения болельщикам за сезон

Защитник «Спартака» Срджан Бабич принес извинения болельщикам команды за прошедший сезон, передает «Спорт-Экспресс» .

«Для нас это был сложный сезон. Получилось не так, как мы хотели перед началом. Приношу извинения российским болельщикам за то, что мы не выполнили цели, которые от нас ожидали», — сказал Бабич.

«Спартак» в апреле уволил с поста главного тренера Гильермо Абаскаля. После этого Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера команды. Красно-белые завершили сезон на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. Со следующего сезона команду будет тренировать Деян Станкович.

Судьба чемпионства в Российской премьер-лиге (РПЛ) решалась в заключительном туре. На победу в чемпионате претендовали «Зенит», московское «Динамо» и «Краснодар», которые проводили очный поединок в 30-м туре. Чемпионом страны стал «Зенит» (57 баллов), обыгравший в заключительном туре «Ростов» — 2:1. «Быки» одолели «Динамо» со счетом 1:0 и стали вторыми.