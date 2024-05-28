Объявлены судейские назначения на стыковые матчи за право выступать в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначение на переходные матче между клубами РПЛ и Первой лиги. По итогам этих встреч будут определён обладатели места в Премьер-Лиге не следующий сезон.

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29 мая (среда)

«Урал» – «Акрон»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Рашид Абусуев; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Алексей Резников.

«Пари НН» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гвардис.

1 июня (суббота)

«Акрон» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Колобаев.

«Арсенал» – «Пари НН»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ширяев; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Сергей Мацюра.