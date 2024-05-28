Пименов назвал главное открытие минувшего сезона РПЛ

Бывший футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов выделил лучших игроков Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024, а также назвал вингера «Урала» Илью Ишкова главным открытием чемпионата.

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«Лучший игрок сезона — Тюкавин. Если Сафоновым действительно интересуется «ПСЖ», то и Сафонова можно выделить. Тот же Глушенков здорово провёл сезон, отдал больше всех голевых передач в Европе при наименьшем количестве игр. У нас 30 игр, в европейских чемпионатах их больше, поэтому я считаю, что уровень, который показал Глушенков, очень хороший. Ишков — открытие, 19-летний парень из «Урала» провёл сезон достаточно уверенно», — приводит слова Пименова Metaratings.

Ишкову 19 лет, за первую команду «Урала» он дебютировал в 2023 году в матче с «Сочи». В нынешнем сезоне молодой полузащитник провёл 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Действующий контракт Ильи с «Уралом» рассчитан до лета 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ишкова в € 400 тыс.